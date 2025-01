Iodonna.it - Nel 2015, Guy doveva essere soppresso. La duchessa, però, lo aveva salvato, facendolo diventare un compagno di vita inseparabile

Un legame unico, quello tra Meghan Markle e il suo amato cane Guy, un beagleda un destino crudele e diventato il fedeledellain ogni tappa significativa della sua. Nelle scorse ore, l’ex attrice ha comunicato la sua scomparsa sul suo nuovo account Instagram, commuovendo i follower con parole cariche di affetto e di dolore: «Grazie per così tanti anni di amore incondizionato, mio dolce Guy», ha scritto. Meghan Markle, voce narrante di Disney guarda le foto Meghan Markle, l’amore per il suo beagleGuy, un piccolo beagle dal passato travagliato, è statonelda un rifugio in Kentucky, con pochi giorni dirimasti.