Le nostre bandiere olimpiche | Portarlo nel mondo è un onore

"Questo Paese è diventato casa mia. Ho una bandiera che porto con me nelle competizioni internazionali, e lo faccio firmare agli altri sportivi che conosco". Un’emozionata Ana Maria Vitelaru, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 ieri ha ricevuto l’omaggio del ’Primo Tricolore’ dalle mani del sindaco Marco Massari. La campionessa di handbike, 42 anni, nata in Romania (dove all’età di 17 anni le amputarono le gambe per un incidente sui binari) si è trasferita in Italia dove si è sposata, risiede a Castelnovo Sotto e lavora come sarta per MaxMara a Reggio. E oggi rappresenta coni colori dell’Italia in giro per il. Vitelaru è stata grande protagonista sul palco del teatro Valli assieme ad altri illustri sportivi reggiani: Yassin Bouih (che ha ricevuto pochi mesi fa anch’egli il ’Tricolore’) atleta che ha partecipato alle ultime Olimpiadi nei 3.