Ilrestodelcarlino.it - La sensazione dei 30 km

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tu chiamale, se vuoi, sensazioni. A un anno dall'entrata in vigore del limite dei 30 chilometri orari in tutto il territorio urbano di Bologna, il Comune non ha ancora elaborato un bilancio dell'iniziativa, comunicando il numero di multe effettuate e magari diffondendo lo studio di un ente terzo sugli effetti del provvedimento. Eppure, a una giornalista che gli faceva notare che in città c'è ladiffusa (???) che nessuno rispetti i limiti, il neoassessore alla mobilità Michele Campaniello ha risposto smentendo quelle che definisce percezioni (percezioni???) e sostenendo che ''ora gli automobilisti viaggiano in maniera più disciplinata, ci sono, sì, gli indisciplinati, ma il numero di persone rispettose è maggiore''. Niente numeri, anche se siamo certi che arriveranno presto e saranno trionfali.