Bergamonews.it - Incidente in autostrada tra Dalmine e Capriate: code in direzione Milano

. Mattinata complicata e di traffico intenso sull’A4 per chi si muove da Bergamo verso.Unche si è verificato al km 166, nei pressi dell’area di servizio Brembo Sud, nel tratto tra le uscite di, sta provocando lunghe, fino a 3 km, inTorino.Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.45 e ha completamente bloccato la circolazione sulle quattro corsie. Particolare traffico è stato rilevato anche nella zona dell’uscita di, presa d’assalto per aggirare lo stop imposto dall’.Coinvolto un veicolo con a bordo un uomo di 43 anni, che secondo le primissime informazioni non avrebbe rimediato gravi conseguenze.Sul posto un’ambulanza ed un’automedica per prestare soccorso, i tecnici di ATS e i vigili del fuoco.