Il turismo dei territori in fiera ad Agritravel Expo

Bergamo. Si avvicina la 10^ edizione dideie delSlow delladi Bergamo Promoberg. Un anniversario da celebrare con novità che portano lustro alla manifestazione e che la confermano punto di riferimento internazionale del settore dellento e di scoperta dei. Dal 4 al 6 aprile 2025riunisce e promuove, in un importante momento espositivo fieristico sia per il pubblico sia per gli operatori di settore, le destinazioni italiane e straniere che propongono vacanze slow, sostenibili e di prossimità.Paesi, regioni,, tour operator, DMC, associazioni, proloco presentano qui il meglio degli eventiali, cammini nella natura e lungo le vie d’acqua, prodotti d’eccellenza della tradizione e molto altro ancora.