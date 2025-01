Formiche.net - Gazprom perde sul gas, ma l’Ue teme sul fronte kosovaro

È doppia la tensione che si distende nei Balcani: in Slovacchia Robert Fico appare stretto tra Bruxelles e Mosca per la questione del gas russo, mentre nella diatriba fra Serbia e Kosovo c’è una defezione. Quella dell’ex presidente sloveno Borut Pahor che ha annunciato la non ricandidatura come inviato della Ue per il dialogo Belgrado-Pristina. Troppo distanti i due Paesi e troppo ghiotta l’occasione per i players esterni di influenzare il quadro.Qui BratislavaAl momento la Slovacchia (al pari di paesi vicini come Austria e Repubblica Ceca) non presenta grosse criticità nella esigenza di gas, a seguito dello stop deciso dalo scorso 1 gennaio alla fornitura. La capacità di stoccaggio non preoccupa, quindi, anche perché il paese ha molte alternative. Il nodo quindi è soprattutto politico, dal momento che il premier Robert Fico è stato impegnato in una serie di colloqui a Bruxelles e a Mosca.