Come si panifica a Milazzo

Per molti lasciare un lavoro sicuro a tempo indeterminato sembra una follia. Per Antonio Palana, invece, è stata una scelta di libertà. Dopo ventitré anni alle dipendenze di Ferrovie dello Stato, ha lasciato il posto fisso per seguire un sogno: diventare fornaio. Accanto a lui, Michela Di Rubbo, sua compagna di vita e d’avventura, con un passato nel teatro e un animo gestionale. Insieme hanno dato vita a Frangipane Forno & Cucina, la prima bakery moderna di, in provincia di Messina, aperta l’8 dicembre 2024.«Vivevo nella mia comfort zone», racconta Antonio. «La vita vera iniziava dopo le 16:15, quando uscivo dal lavoro. Passavo ore a studiare e a cucinare, con il seme della passione per il pane che si era impiantato fin da piccolo. Ricordo quando impastavo a mano con mia nonna paterna, cuocendo poi il pane nel forno a legna».