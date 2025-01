Cecilia Sala è libera L’annuncio di Giorgia Meloni | cosa è successo in queste ore

Leggi su Caffeinamagazine.it

è finalmentee sta tornando in Italia. La notizia è stata ufficializzata da Palazzo Chigi attraverso un comunicato che annuncia il suo rilascio da parte delle autorità iraniane. “È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista”, si legge nella nota. Il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino è previsto nel pomeriggio., giornalista italiana nota per le sue inchieste internazionali, era stata arrestata in Iran il 19 dicembre scorso e detenuta nel carcere di Evin, una struttura tristemente famosa per la detenzione di prigionieri politici e giornalisti. La suazione è il frutto di un complesso lavoro diplomatico e di intelligence portato avanti nelle ultime settimane. “Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, spiega il comunicato ufficiale.