Notizie.com - Cecilia Sala è finalmente libera, già decollato l’aereo dall’Iran. La premier: “Grazie a tutti”. Il papà: “Orgoglioso di lei”

La conferma è giunta pochissimi minuti fa da Palazzo Chigi.e un aereo della Presidenza del Consiglio italiana la sta riportando a casa.La giornalista che si trovava in carcere in Iran dal 19 dicembre scorso è stata quindi rilasciata dalle autorità iraniane. Pochi minuti fa èda Teheran, capitale dell’Iran,che atterrerà a Roma Ciampino intorno alle ore 15., già. La: “”. Il: “di lei” (ANSA FOTO) – Notizie.comPalazzo Chigi ha specificato che si è trattato di “un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence”. “LaGiorgia Meloni – si legge in una nota della Presidenza – esprime gratitudine acoloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”.