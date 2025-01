Dilei.it - Bianca Guaccero pronta al nuovo debutto, ma in tv “una gogna un po’ esagerata”

sta vivendo un periodo particolarmente fortunato della sua vita, sia a livello sentimentale che lavorativo. La conduttrice televisiva, infatti, ha trionfato nell’edizione 2024 di Ballando con le stelle in coppia con il suo insegnante di ballo Giovanni Pernice, diventato anche suo compagno nella vita. Infatti i due protagonisti del dancing show sembrano molto innamorati e hanno già fatto dei piani per un futuro comune, tanto è vero che presto il coach di ballo dovrebbe trasferirsi da Londra a Roma per vivere nella stessa città della fidanzata.In attesa di ricongiungersi con il suo partner,sta portando avanti dei nuovi impegni lavorativi, visto che ben presto sarà protagonista di unshow televisivo, Dalla strada al palco, che andrà in onda su Rai Uno. Alla conferenza stampa di presentazione del programma tv,ha raccontato come vede la televisione di oggi.