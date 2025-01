9 gennaio | Doppio FA Cup di giovedì – Speciale 5 1 consigli e pronostici sulle scommesse

Leggi su Justcalcio.com

Breaking: Con la ripresa della FA Cup infrasettimanale, abbiamo due club della Premier League che cercheranno di evitare un’uscita anticipata.Oltre all’Everton che accoglie Peterborough a Goodison Park,sera il Fulham ospiterà anche la squadra del campionato Watford.Per quelli di voi che desiderano continuare a battere la FA Cup infrasettimanale, abbiamo dato un’occhiata a due dei suggerimenti per ledelpiù interessanti.19:45 Everton-Peterborough Dopo aver messo a segno un’altra prestazione sdentata lo scorso fine settimana, perdendo 1-0 in casa del Bournemouth, l’Everton si ritrova al centro di un’altra lotta pubblica. Concludendo il 2024 con una sconfitta per 2-0 per mano del Nottingham Forest, la pressionespalle di Sean Dyche è al limite.