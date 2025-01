Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, ancora grattacapi. E il mercato non decolla

Analizzare una sconfitta onorevole presenta sempre due facce della stessa medaglia. Da un lato, c’è la considerazione che mesi fa questasarebbe stata spazzata via, ma dall’altro c’è il rammarico per non riuscire a fare un altro step contro le squadre che precedono Pesaro in classifica. Finora, di queste, solo Cantù è stata battuta. Il volo dellaè terminato in Friuli al cospetto di Cividale, gruppo giovane e garibaldino, ma che sa il fatto suo. Ha giocato una partita all’altezza la squadra pesarese, ma non abbastanza da essere competitiva nei minuti finali dove l’agilità e la freschezza, oseremmo dire anche la tecnica, di Ferrari (16 punti con 7/9 al tiro) e Dell’Agnello (13 con 6/8) ha messo in difficoltà una squadra che in area ha sempre il solito problema e a rimbalzo paga dazio anche contro giocatori che pivot non sono, ma hanno senso della posizione e atletismo.