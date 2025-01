Puntomagazine.it - UNICEF/Ucraina: 2.472 bambini uccisi o feriti dal 2022

Il Tragico Prezzo della Guerra: Più di 2.400indal 2022. Un appello urgente diper fermare la violenza “Almeno 2.472sono statiindall’escalation della guerra del 2022. Isono statibrutalmente, le loro scuole sono state bombardate, le case distrutte, le famiglie divise.Non possiamo accettare questa nuova normalità. Inon iniziano le guerre, ma ne pagano il prezzo più alto. Idevono essere sempre protetti.”Un messaggio forte e chiaro che arriva dal profilo X di: un appello urgente alla protezione dei, vittime innocenti del conflitto in. Il numero di piccoliè una realtà tragica che non possiamo ignorare. Ogni giorno che passa senza azioni concrete significa un giorno in più di sofferenza per questi