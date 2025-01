Tony Effe e Mahmood dominano le classifiche aumentano le donne in Top 20

Leggi su Funweek.it

Il 2024 si è concluso e FIMI fa un bilancio della musica che ha segnato maggiormente il panorama italiano, che conferma una sempre maggiore rappresentanza femminile nellee il consolidamento del repertorio locale. I dati delle Top of the Music FIMI-GfK – che considerano tutti i canali di vendita e ascolto (fisico, digitale, streaming audio e video) – offrono, infatti, una fotografia completa e positiva dell’anno appena trascorso.Leannuali (dal 29 dicembre 2023 al 26 dicembre 2024) vedono al primo posto nella categoria Album & Compilation il progetto ‘ICON’ di. A seguire, ‘Dio lo sa’ di Geolier e ‘Vera Baddie’ di Anna. Nella categoria Singoli, invece, a dominare è Tuta Gold di, seguita da Come un tuono di Rose Villain feat. Guè e I p’ me, tu p’ te di Geolier.