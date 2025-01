Game-experience.it - Tencent in black list negli USA: è accusata di avere collegamenti con l’esercito cinese

Il governo statunitense ha aggiunto, una delle più grandi aziende di videogiochi al mondo, allaa nera delle compagnie sospettate dilegami con. Questa decisione, basata su un ordine esecutivo del 2020, non impone sanzioni dirette ma solleva tutta una serie di dubbi sulle relazioni tra aziende americane e cinesi, contribuendo ad alimentare un clima di crescente tensione geopolitica.Come leggiamo su Bloomberg,, che ha investito in oltre 800 compagnie globali e che pare intenzionata ad acquisire Ubisoft, si trova ora sotto i riflettori, con conseguenze tangibili sul mercato finanziario e nell’industria tecnologica.Il colossoè stata quindi inserita nellaistituita dall’amministrazione Trump per prevenire investimenti americani in aziende considerate legate o controllate dal