Snowboard Ian Matteoli la stella azzurra al via del big air di Kreischberg | i convocati dell’Italia

Tra giovedì 9 e sabato 11 gennaio si disputerà il big air (maschile e femminile) di, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di. Si tratta del quarto e penultimo appuntamento della stagione in questa specialità, mentre l’atto conclusivo del circuito maggiore andrà in scena tra un mese (5-6 febbraio) ad Aspen, in Colorado.Il direttore tecnico della Nazionale italiana Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Filippo Kratter, ha convocato 7 atleti per questa seconda gara austriaca consecutiva dopo il big air di Klagenfurt della scorsa domenica: Ian, Leo e Loris Framarin, Nicola Liviero, Emiliano Lauzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto.Ambizioni importanti soprattutto per il classe 2005, nuovo big della specialità capace di raccogliere un quarto e due secondi posti nelle tre competizioni disputate sin qui in stagione.