Ultimouomo.com - Sergio Conceição è stato subito un fattore

Presentata da sempre come il "biglietto da visita" del calcio italiano, la finale di Supercoppa italiana è stata effettivamente - per una volta senza retorica - un ottimo spot per la Serie A. Dopo un primo tempo piuttosto povero di contenuti tecnici ed emozioni, infatti, la partita è esplosa con il gol di Lautaro Martinez all’ultimo secondo dei primi quarantacinque minuti di gioco. Dopo i soli 10 tiri (5 per parte) visti nel primo tempo, Inter e Milan hanno dato vita a un secondo tempo senza freni, con continui ribaltamenti di fronte, per un totale di 23 tiri (13 per i nerazzurri e 10 per il Milan) e una rimonta che verrà a lungo ricordata dai tifosi di entrambe le squadre. Sembra passata una vita e invece sono solo 8 giorni che il Milan ha esonerato Paulo Fonseca dopo il pareggio interno contro la Roma, per poi annunciare il giorno dopocome nuovo allenatore.