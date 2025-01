Ruba un’auto e si autodenuncia alla polizia | Arrestatemi sono dipendente dal crack non ce la faccio più…

Leggi su Dayitalianews.com

A 21 anni già si ritrova davanti a un bivio e, pur di uscire dal tunnel della droga, si èto. È la triste storia di un ragazzo di 21 anni di Catania, che ha rivelato ai poliziotti del Commissariato di Librino di esseredalda tempo e di volersi liberare di questa velenosa tossicodipendenza.La richiesta d’aiuto: “Aiutatemi”Il 21enne si era recato al commissariato per adempiere all’obbligo di firma al quale era sottoposto già per altri reati e ha colto la pal balzo per raccontare la sua storia ai poliziotti, ai quali ha chiesto aiuto in lacrime per uscire dmorsa letale della tossicodipendenza da.Ha rivelato che ha più volte cercato di liberarsi da quel veleno, ma senza mai riuscirci, quindi ha chiesto loro di arrestarlo, così dietro le sbarre sarebbe stato lontano da quella sostanza stupefacente e avrebbe potuto essere seguito da professionisti.