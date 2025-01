Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’irriverente oroscopo del 7 gennaio 2025, il modo migliore per iniziare il vostro martedì con una dose di verità scomoda e un pizzico di ironia. Perché il futuro è un mistero, ma il sarcasmo è sempre una certezza. Scopriamo insieme cosa vi riserva il destino, o meglio, cosa sarebbe meglio che evitaste di fare oggi. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Caro Ariete, oggi hai grandi idee, peccato che nessuno le trovi geniali quanto te. Forse è il caso di ascoltare gli altri prima di proclamarti leader del mese. Consiglio pungente: Il mondo non ruota intorno a te, prova a condividere un po’ di quell’ego. Toro(20 aprile – 20 maggio)Ti senti particolarmente testardo oggi, ma non preoccuparti, è il tuo stato naturale. Tuttavia, la tua ostinazione potrebbe portarti a sbattere contro un muro.