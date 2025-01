Ilrestodelcarlino.it - Neve, inclusione e sorrisi: "In pista oltre le disabilità"

Le stazioni invernali dell’Appennino Modenese non ricordavano un periodo di Feste Natalizie con così tanti visitatori e sciatori. "Abbiamo dimenticato la crisi degli scorsi anni – dice Luciano Magnani, presidente Consorzio Cimone – e ora speriamo di proseguire bene, grazie anche alle previsioni die freddo per gli impianti programmati". Tra gli aspetti più positivi di queste feste, il corso per 17 bambini con la spina bifida che ne limita i movimenti, giunti da tutta Italia, che hanno realizzato il loro sogno: poter sciare. Nicola Busata, direttore tecnico dell’associazione Freerider Sport Events ci spiega l’iniziativa: "Dal 2003, con la piena collaborazione del Consorzio del Cimone, insegniamo ai bambini con difficoltà motorie a sciare, mostrando che lanon conosce barriere. Quest’anno il corso è stato svolto in tre giorni assieme all’associazione Spina Bifida Italia, portando solle nevi 17 giovani di varie età e provenienza, da Napoli a Milano.