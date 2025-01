Lotteria Italia vinti a Palermo 2 milioni di euro | ecco dove è stato venduto il biglietto fortunato

Leggi su Dayitalianews.com

“Finora non si è fatto vivo nessuno, io sono arrivata da poco e continuo a fare il mio lavoro, anche se l’emozione è tantissima”.Dopo poche ore dalla vittoria del terzo premio della2024 da 2di, la figlia della titolare della pasticceria Porretto, in via Luigi Galvani, 51 a, contattata da Agipronews, non nasconde la sua emozione.“Ho scoperto della vincita soltanto stamattina (7 gennaio) quando sono arrivata, sicuramente siamo tutti emozionati qui”.si trova il punto venditaIl punto vendita si trova su una strada di periferia, questo fa pensare alla ragazza, che ilvincitore o la fortunata vincitrice del tagliando, possa essere proprio qualcuno della zona: “La nostra pasticceria non è molto frequentata da turisti non trovandosi vicino al centro cittadino, la nostra clientela è generalmente locale”, spiega ad Agipronews.