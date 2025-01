I 40 anni di Hamilton e gli auguri della Ferrari | ecco quando debutterà con la Rossa

Leggi su Ilfaroonline.it

Lewisfa 40. Il sette volte campione del mondo, pronto al gran debutto inper la prossima stagione, compie 40in grande stile. Per lui, i primisono arrivati dalla scuderia di Maranello, che sui social ha condiviso il video di una torta di compleannofiammante. “Lewis” il messaggio del prossimo team dell’inglese, che non vede l’ora di tuffarsi in un 2025 all’insegna del cambiamento., 40da iconaIn pista, i numeri stellari parlano per lui. Dai 7 titoli mondiali vinti ai 356 gp disputati, con tanto di record di vittorie (105) e pole position (104).è anche il pilota con il maggior numero di podi all’attivo (202) e con il maggior numero di gp a punti (298). StarFormula 1 e campione capace di superare i confini dello sport, dal’inglese si impegna in beneficenza e solo nel 2022 ha devoluto una cifra superiore ai 23 milioni di euro in progetti per sostenere l’integrazione, l’educazione e la lotta alla disoccupazione.