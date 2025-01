Hanno deciso così per lei Caos al Grande Fratello Jessica ha già il destino segnato | la scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono giorni che non si parla d’altro che di provvedimenti e squalifiche in arrivo ale ora che la puntata si avvicina ancora di più. Alfonso Signorini si collegherà con la casa eccezionalmente di mercoledì questa settimana, l’appuntamento è quindi l’8 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Una piccola anticipazione è già arrivata: televoto annullato per provvedimento.Il televoto che vedeva Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini al ballottaggio è stato annullato a 48 ore dalla puntata. I profili social ufficiali delannunciato la chiusura del televoto per via di un provvedimento disciplinare, che evidentemente coinvolgerà uno dei gieffini che erano stati nominati e molti sono convinti che si tratta della modella brasiliana.