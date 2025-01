Ilrestodelcarlino.it - Ecco il bilancio: strade, mutui e tariffe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ultimo consiglio comunale del 2024 per la città di Amandola è stato un punto di partenza per programmare l’attività dell’anno appena iniziato. Il 30 dicembre si è riunita l’assise della città montana, dopo le comunicazioni del sindaco Adolfo Marinangeli, che ha ringraziato le ultime tre Amministrazioni che hanno lavorato e consentito di aprire il nuovo ospedale dei Sibillini, e le associazioni del paese che si sono mobilitate per l’allestimento del programma delle festività si è entrati nel vivo dei punti all’ordine del giorno. Una variazione diper un contributo dell’Unione montana dei Sibillini per la manutenzione stradale di circa 41.000 euro, punto approvato a maggioranza. Si è passati poi a temi più caldi come il Piano di previsione con l’approvazione delle relative aliquote.