Panorama.it - E' il Milan di Conceicao e Ibra mette la faccia sulla vittoria

Leggi su Panorama.it

La curaha avuto un triplo effetto benefico sule prodi cambiarne il corso della stagione. Prima di tutto ha consegnato alla bacheca di via Aldo Rossi il trofeo numero 50 della storia del club, il primo dell'era RedBird; vittorie pesante perché spezza il momento di negatività e contestazione intorno a squadra e società consentendo a Cardinale e alla sua dirigenza di prendersi del tempo per provare a riannodare il filo interrotto con il popolo rossonero. Non era scontato vista la situazione di partenza e, anche per questo, aver alzato al cielo di Riyadh la Supercoppa Italiana vale tantissimo.Secondo effetto benefico: ha restituito vigoria, coraggio e convinzione a un gruppo che si stava spegnendo nemmeno troppo lentamente. Il lavoro ditesta dei giocatori è stato enorme anche perché compiuto in una settimana tra viaggi e impegni agonistici in cui ilaveva tutto da perdere.