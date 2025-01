Ilgiorno.it - Due anziane aggredite dopo la messa

Inizio anno da emergenza sicurezza in paese. Domenica, appena è calato il buio, bande di malviventi hanno preso di mira due donne sole, in episodi differenti, che stavano tornando a casa a piedi. Una di loro era da poco uscita dal santuario Santa Gianna Beretta Molla, al termine dellavespertina. In entrambi i casi l’obiettivo dei banditi era quello di impossessarsi delle loro borse, alla ricerca di soldi. Le due donne, una di 80 anni e l’altra di 60, sono cadute a terra nel tentativo di sottrarsi allo scippo: una di loro ha rimediato anche una frattura alla spalla. In paese ieri non si parlava d’altro. "È arrivato il momento di aprire gli occhi una volta per tutte su questa amministrazione, incapace di affrontare i veri problemi del paese. Si sprecano soldi per le luminarie natalizie, mentre non si investe nella sicurezza", la denuncia in un post sui social di un gruppo di cittadini.