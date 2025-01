Ilfattoquotidiano.it - “Completata la distruzione totale del nemico”: l’esercito israeliano annuncia la fine delle operazioni nel Nord di Gaza

L’ufficialità è arrivata attraverso uno stringato comunicatoIsrael Defense Forces. “La brigata Kfir, sotto il comando della 162a Divisione, ha completato la sua missione nella parte settentrionale didopo tre mesi di combattimenti nell’area”. Dopo 3 soldati uccisi nelle ultime 24 ore, i 43 caduti innegli ultimi tre mesi in tutto ildella Striscia – e le 45.885 vittime palestinesi conteggiate dai vertici di Hamas dal 7 ottobre 2023 -, “le truppe hanno eliminato numerosi terroristi in attacchi aerei e combattimenti ravvicinati, alcuni dei quali hanno partecipato al massacro del 7 ottobre. Hanno anche localizzato armi, distrutto le vie sotterranee dei tunnel e smantellato l’infrastruttura terroristica di Hamas”.Fin qui la comunicazione ufficiale. L’obiettivo dell’operazione è stato quello di “creare uno spazio di sicurezza per i residenti della zona, pulendo la zona dalle infrastrutture e dai terroristi”, hanno spiegato fonti delal canale Telegram di Moriah Ashraf e Doron Kadosh, specializzati nel seguire leIdf.