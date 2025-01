Ilrestodelcarlino.it - Code in A14 per un’auto a metano andata a fuoco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 7 gennaio 2024 - Dopo il maxi tamponamento di ieri in A14 all’interno della galleria Croce a sud di San Benedetto, in cui sono rimaste ferite tre persone, ancora disagi in autostrada. Questa volta è coinvolto il tratto Fermano. Tra Pedaso e Porto San Giorgio è scattato l'allarme per un'auto alimentata ain fiamme. L'sos è arrivato questa mattina dal chilometro 282 direzione nord. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, ma il traffico autostradale ha subito rallentamenti con 2,5 chilometri di coda durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Il traffico al momento risulta regolare. Erano circa le 8,30 quando i vigili delsono stati chiamati. Il veicolo che ha presoera una Volkswagen Passat alimentata a. Sul posto i vigili deldi Fermo, la polizia autostradale di Porto San Giorgio (Fermo) e il personale di società autostrade.