Acca Larentia, passante urla «viva la Resistenza, merde» durante la commemorazione

la manifestazione in ricordo della strage di, in cui tre militanti del Fronte della gioventù vennero uccisi da un gruppo armato di estrema sinistra, unhato «la». Il contestatore è stato identificato dalle forze dell’ordine e ha così giustificato il proprio gesto: «È giusto che vengano commemorati i morti, ma non è accettabile che questo diventi Predappio, un raduno di neofascisti, di gente che fa il saluto romano».Unlalaper la strage diLarenzia. Rampelli (FdI): “Non si costruisce la pacificazione tirando giù una targa commemorativa”. #ANSA https://t.co/rJQGZIeCta pic.twitter.com/q3uKa248Nn— Agenzia ANSA (@AgenziaAnsa) January 7, 2025Rampelli: «La pacificazione non si costruisce tirando giù una targa commemorativa»Ogni anno ladiè accompagnata da polemiche per la matrice fascista e l’estremismo dei presenti.