Acca Larentia, passante grida "Viva la Resistenza" e viene identificato dalla Polizia

Unurla ‘la’ durante la commemorazione per la strage diLarenzia. Rampelli (FdI): “Non si costruisce la pacificazione tirando giù una targa commemorativa”. #ANSA https://t.co/rJQGZIeCta pic.twitter.com/q3uKa248Nn— Agenzia ANSA (@AgenziaAnsa) January 7, 2025“la, merde!”. Lo hato un giovane durante la cerimonia per il 47esimo anniversario della strage di, oggi, 7 gennaio 2025, nel quartiere Tuscolano a Roma. Pochi istanti dopo, il ragazzo, che camminava lungo la strada che fiancheggia il luogo della commemorazione, è stato raggiunto eda agenti in borghese delle forze dell’ordine.“Invece che arrestare i manifestanti per apologia di fascismo, identificano chi si appella la Costituzione”, ha dichiarato il contestatore ai giornalisti presenti sul posto.