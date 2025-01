Inter-news.it - Theo Hernandez: «Fonseca? Colpa anche nostra! Fatta bella partita»

ha parlato al termine di Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana andata in scena alla Kingdom Arena di Riad e vinta dai rossoneri in rimonta. Ecco quanto detto a Mediaset nel post-TEMPO SFRUTTATO BENE –parla così dopo Inter-Milan: «Abbiamo fatto unamolto, sapevamo che l'Inter è una grande squadra. Personalmente è stato un momento difficile, non sono ancora al 100%, mi sto mettendo a posto e quello che posso fare è aiutare la squadra. Èseè andato via, non solosua. Siamo lieti di averlo avuto qui, ora con Conceicao abbiamo avuto poco tempo per lavorare ma abbiamo comunque fatto bene. Dedica? Per mia moglie, mio figlio e a tutta la mia famiglia».