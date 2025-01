.com - Supercoppa Italiana 2025, la finale Inter vs Milan in diretta su Canale 5

Insu5 in esclusiva assoluta ladella 37° edizione dellache vedrà di fronteLunedì 6 gennaio, su5 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta ladella 37° edizione della. Indall’ Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il derby dio che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i campioni in carica dell’che hanno superato l’Atalanta in semi, dall’altra i rossoneri di Sergio Conceicao che in semihanno eliminato la Juventus.Per il grande evento e per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio Mediaset prevede uno studio insu Italia 1 dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Sandro Sabatini, Christian Panucci, Andrea Ranocchia e Stefano Sorrentino.