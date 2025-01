Liberoquotidiano.it - Se l'aggressore è un immigrato nessuno parla più di patriarcato

Contrordine, compagni (e compagne): il dibattito sulè sospeso per ferie. O forse è proprio chiuso. Potrà eventualmente riaprirsi solo se e quando la cronaca proporrà un altro episodio che però (ecco la conditio sine qua non) dovrà necessariamente vedere come mostro della situazione un uomo bianco, meglio se italiano. In quel caso la campagna potrà ripartire, e – se le circostanze saranno propizie – anche in modo spettacolare: fascistizzando il colpevole, mettendolo sul groppone delle “destre”, presentandolo come un sintomo di un problema generale, come orrido schizzo della pericolossima “onda nera”. Solo allora saremo tutti “convocati”. Mobilitazione nelle piazze, gran ritorno dei cortei, fiumi di dichiarazioni politiche, interviste di intellettuali e artisti, raccolte di firme e appelli, programmazione tv sconvolta.