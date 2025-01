Pronosticipremium.com - Roma, Hummels sponsorizza Pisilli: “Una stella nascente”

Tempo di festa in casadopo la vittoria schiacciante nel derby contro la Lazio che ha permesso a Ranieri e ai giallorossi di iniziare il 2025 con la più importante delle vittorie. Tanti i protagonisti della serata, oltre ovviamente a Pellegrini e Saelemaekers che hanno permesso di portare a casa i tre punti nei 20 minuti iniziali del mach: tra gli attori principali di questo derby come non parlare di Mats, che è riuscito a conquistare una fetta ancor più grande dei tifosi. Il giocatore ha infatti vissuto il derby come un veronista, tanta grinta, precisione e soprattutto senso di appartenenza alla. Insomma, il giocatore è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giocatori giallorossi, soprattutto per i più giovani che non hanno perso occasione di pubblicare sui social una foto proprio con l’ex Borussia Dortmund dopo la vittoria nel derby.