Sport.quotidiano.net - Promozione. Festa Casumaro con Daniel allo scadere

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 centese 0 : Saccenti, Pansini (29’st Hidri), Benini, Vinci, Farina, D’Elia, Barbieri, Cresta (22’st Catozzo),, Slimani (16’st Chinappi), Govoni (36’st Guernelli). A disp: Pancaldi, Amadelli, Bellodi, Bellodi, Sarto, Pencarelli. All. Rambaldi. CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquerelli, Aiello, Sassu (21’st Grimandi), Bonvicini, Pirreca (40’st Govoni), Costantini (30’st Perelli), Bonacorsi. A disp: Grandi, D’Aiello, Rossi, Rimondi, Sanci, Grygiel. All. Di Ruocco. Arbitro: Antonio Leone di Ferrara Marcatore: 45+4’st. Vince all’ultimo tuffo il, un derby emozionante fino all’ultimo minuto, sfruttando un contropiede vincente del guizzante, che ha bruciato sullo scatto la poderosa retroguardia biancoceleste. La vittoria sta larga ai padroni di casa, la Centese nel secondo tempo aveva chiuso i rossoblù (ieri in maglia bianca) nella sua metà campo, ma senza finalizzare.