Perché siamo così obsessed dai bubble hair di Zendaya ai Golden Globes?

Chefosse un’icona di stile già si sapeva da parecchio. In occasione dei2025 l’attrice di fama mondiale ha sfoggiato però un look iconico (a cui è, tra l’altro, anche affezionata): si tratta dei, acconciatura a caschetto corto con riga in mezzo e onde molto voluminose. L’attrice ha abbinato questa iconica acconciatura retrò in Louis Vuitton e gioielli Bulgari.sfoggia iper i2025 (e noi li amiamo)Non è infatti mistero che quest’anno appena iniziato potrebbe salutare le acconciature tirate e piatte, per dare spazio al volume, appunto (ne abbiamo parlato qui). Storicamente, questo tipo di acconciature, come quella indossata da Zenadya, erano tipiche degli anni 60 e 70, alla Farrah Fawcett per intenderci. E come sempre, essendo le tendenze cicliche, sono leggermente passate di moda negli anni successivi, per poi tornare con prepotenza negli anni 90 con le top model.