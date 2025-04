Ilgiorno.it - Tutti in piazza, la città dei motori accende i riflettori sul grande tennis

Leggi su Ilgiorno.it

Monza – Istituzioni, sport, commercio, scuola, arte, volontariato e sanità monzese ieriinsieme all’ombra dell’Arengario, per salutare il torneo internazionale diAtp Challenger Atkinsons Monza Open 25. “Noi promuoviamo lo sport ai livelli, da quello di base all’eccellenza – ha sottolineato l’assessora allo Sport Viviana Guidetti –. Per laè una bella opportunità ospitare questo evento e per i ragazzi della scuolaun’esperienza coinvolgente”. Il torneo diventa una bella festa per la. Le attività commerciali del centro di Monza sono allestite a festa, con l’aiuto di 15 artisti di Monza e Brianza che hanno creato altrettante opere sul tema del, esposte nelle vetrine di via Carlo Alberto,Carrobiolo,Roma, via Italia, via Manzoni, Spalto Piodo, via Martiri della Libertà, via Vittorio Emanuele.