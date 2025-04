Il successo di On the Road | da Bergamo alle esperienze in Puglia e Piemonte - Foto

Ecodibergamo.it - Il successo di «On the Road»: da Bergamo alle esperienze in Puglia e Piemonte - Foto Leggi su Ecodibergamo.it L’ESPERIENZA. «È così che ragazze e ragazzi riscoprono il valore delle regole», racconta l’ideatore Alessandro Invernici.

Il successo di «On the Road»: da Bergamo alle esperienze in Puglia e Piemonte - Foto. Successo della mostra “La Passione on the road” sul lungomare a Nettuno. Pickleball, il Road to Roma Open al Green Park è un successo. Ballando on the Road festeggia i suoi 10 anni di successo: Milly Carlucci è alla ricerca di nuovi talenti dell. Grande successo del Tpra Road To Rome di Canelli. Marigliano, NitroPlaza Off Road: Successo del Trofeo Gimar. Ne parlano su altre fonti

Il successo di «On the Road»: da Bergamo alle esperienze in Puglia e Piemonte - Foto - Partito da Bergamo, il progetto «On the Road» si sta confermando una risposta concreta all’aumento delle fragilità giovanili, abbracciando sempre più regioni italiane: nelle ultime settimane sono ... (ecodibergamo.it)

Il compleanno di On the Road: "Così siamo vicini ai più fragili" - Momenti di forte tensione e paura per 123 tra alunni e docenti del liceo Rinaldini: il gruppo è stato avvicinato da alcuni ragazzi armati di coltelli al quartiere Brancaccio tristemente noto per la ... (msn.com)

Disagio giovanile, arriva 'On The road', il progetto educativo che affianca i ragazzi alle divise - Non un racconto, ma un’immersione nella realtà. I giovani entrano nelle centrali operative, affiancano le pattuglie, vivono interventi reali. In alcuni casi osservano da vicino incidenti stradali o em ... (msn.com)