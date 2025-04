Ilgiorno.it - Ardesio, abbandonati dopo la frana: “Due anni e nemmeno un euro”

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) – Si accendono di nuovo i riflettori della cronaca sulladi acqua e fango che la mattina del 5 aprile 2023, provocata dalla rottura di una condotta della centrale idroelettrica Enel Green Power di Ludrigno, aveva costretto le famiglie residenti nella zona (vie Monte Secco, Alpini, Piemonte) a lasciare la propria casa (fortunatamente non si erano registrate vittime). A distanza di duedall’evento, ad, in alta Valle Seriana, le polemiche non si sono ancora sopite. Due nuclei familiari, infatti, sono tornati ad alzare la voce in quanto non hanno ottenuto ancora nessun risarcimento .“La nostra casa - spiega Miriam Filisetti - è stata dichiarata agibile, ma non è abitabile: servono i soldi per sistemare i dprovocati da acqua e detriti, e noi questo denaro lo stiamo aspettando da Enel.