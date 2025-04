Ilgiorno.it - La maledizione del Moregallo, un altro sub muore in quel punto del lago di Como: la tragedia di Adriano Colombo

MANDELLO DEL LARIO – Galleggiava in acqua, esanime. Vicino, il pallone di segnalazione che è riuscito a lanciare prima di cominciare la manovra di emersione rapida. Il compagno di immersione lo ha trascinato di peso a riva, ma era già in arresto cardiaco. Un sub,di 63 anni di Albiate, provincia di Monza e Brianza, sabato è morto nelle acque del ramo lecchese deldial, sponda orientale di Mandello del Lario. Allarme e soccorsi Probabilmente ha accusato un malore o un problema tecnico mentre si trovava in profondità ed ha pallonato, cioè ha effettuato una risalita d’emergenza incontrollata, senza effettuare le soste di decompressione. “Ha la schiuma alla bocca, non respira, non sento il suo battito”, la chiamata, disperata, dell’amico, agli operatori del 112.