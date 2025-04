Tram 24 fino allo Ieo ma non oltre La rabbia di Opera | Periferie abbandonate

Opera (Milano) – Sono ufficialmente iniziati i lavori per lo spostamento del capolinea del Tram della linea 24 che da via Selvanesco sarà prolungato di circa un chilometro fino all’altezza dell’Istituto Oncologico Europeo (Ieo). La decisione, confermata dal sindaco di Milano Beppe Sala, è stata presa per migliorare il servizio di trasporto pubblico verso l’ospedale, senza però estendere ulteriormente la linea come richiesto da diversi cittadini e amministratori della zona del Sud Milano. Tra i più critici nei confronti della scelta dell’Amministrazione c’è Ettore Fusco, ex primo cittadino alla guida di Opera. In pochi giorni Ettore Fusco ha raccolto circa un migliaio di firme tra i cittadini di Opera chiedendo il prolungamento del Tram della linea 24 fino a Noverasco, frazione del comune operese situata appena due chilometri oltre il nuovo capolinea previsto così da servire anche quella zona. Ilgiorno.it - Tram 24 fino allo Ieo, ma non oltre. La rabbia di Opera: “Periferie abbandonate” Leggi su Ilgiorno.it (Milano) – Sono ufficialmente iniziati i lavori per lo spostamento del capolinea deldella linea 24 che da via Selvanesco sarà prolungato di circa un chilometroall’altezza dell’Istituto Oncologico Europeo (Ieo). La decisione, confermata dal sindaco di Milano Beppe Sala, è stata presa per migliorare il servizio di trasporto pubblico verso l’ospedale, senza però estendere ulteriormente la linea come richiesto da diversi cittadini e amministratori della zona del Sud Milano. Tra i più critici nei confronti della scelta dell’Amministrazione c’è Ettore Fusco, ex primo cittadino alla guida di. In pochi giorni Ettore Fusco ha raccolto circa un migliaio di firme tra i cittadini dichiedendo il prolungamento deldella linea 24a Noverasco, frazione del comune operese situata appena due chilometriil nuovo capolinea previsto così da servire anche quella zona.

