Milan-Fiorentina 2-2 pari di Jovic in rimonta

(Adnkronos) – Emozioni, occasioni, spettacolo ma solo un pareggio 2-2 a San Siro tra, con i rossoneri che sotto di due gol, recuperano la gara, ma un punto serve a poco a entrambe. La squadra di Conceicao sale a 48 punti mentre la formazione di Palladino si porta a 52 agganciando momentaneamente Roma e Lazio, ma sprecando una grande occasione per il controsorpasso. La Viola crea molto, segna due reti e si vede annullare due gol di Ranieri e Dodo, ma anche ilnon è da meno e spreca tantissime palle gol, che avrebbero potuto cambiare il risultato finale. Conceicao sceglie dal 1? Musah in alto a destra, con lui Pulisic e Leao alle spalle di Abraham. Parte dalla panchina Gimenez. Reijnders recupera ed è titolare. In difesa Tomori e Thiaw. Mentre nellaci sono Gudmundsson e Kean in attacco, in difesa conferma del terzetto formato da Pongracic, Mari e Ranieri.