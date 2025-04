Man United venga venduto un altro aggressore che non è nei piani di Ruben Amorim

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Il Manè pronto per una finestra di trasferimento estiva impegnata, con rapporti che suggeriscono che una grande revisione della squadra è all’orizzonte. Come parte del piano per raccogliere fondi per nuovi acquisti, fino a 10 giocatori potrebbero essere mostrati la porta di uscita, tra cui diversi nomi di alto profilo. Secondo quanto riferito, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony e Casemiro sono tutti sul taglio mentre il managersembra rimodellare la sua squadra.Tra i nomi legati a una potenziale uscita c’è Alejandro Garnacho, un giocatore che ha mostrato promesse ma potrebbe non avere un futuro all’Old Trafford sotto idi.È stato riferito che il club è aperto alla vendita dell’ala argentina in estate, con un prezzo richiesto da 60 milioni di euro per lui.