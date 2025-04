Longhi | Ci sono due Inter a Parma | una vince l’altra perde!

Inter a Parma. La squadra di Simone Inzaghi si fa rimontare due gol e perde due punti fondamentali nella corsa scudetto. Bruno Longhi scrive la sua su X.PARI CLAMOROSO – Ha del clamoroso la rimonta subita dall'Inter contro il Parma allo stadio Ennio Tardini. Il pensiero va anche alla Champions League, ma i nerazzurri perdono comunque punti e ora devono preoccuparsi del Napoli alle spalle. Lunedì i partenopei giocheranno con il Bologna e hanno la concreta chance di arrivare a -1. Bruno Longhi scrive la sua sulla partita di oggi: «C'è l'Inter A che vince e c'è l'Inter B che perde. Dal 2-0 del primo tempo al 2-2 della ripresa. La squadra di Inzaghi fa harakiri a Parma, pensando al Bayern Monaco.»

