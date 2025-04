Ilgiorno.it - Navrin Turnbull debutta alla Scala: “La danza supera i limiti delle parole”

Carismatico e affascinante.non solo è un ballerino di strepitoso talento ma è un giovane che rivela, quando è in scena, quando si racconta un’intelligenza sensibile, una sua idea della vita, del mondo senzae frontiere: proprio come accade nella. Nato 25 anni fa nel Queensland, in Australia, solista del Corpo di Ballo dellaal Piermarini (dall’8 al 18 aprile) in Peer Gynt, nel ruolo del titolo, coreografia di Edward Clug, musiche di Griegchi è, per lei, Peer Gynt? “Mi sono avvicinato al protagonista leggendo il testo, poi laci ha fornito alcune tracce, sintesi del poema drammatico. Lo stesso Clug nel raccontarcelo è stato esaustivo, entrando nei dettagli dei tanti personaggi che animano la storia; insieme abbiamo lavorato alle relazioni che il protagonista intreccia nel corso del suo lungo viaggio.