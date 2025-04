Agi.it - Le tre regole di San Paolo contro la dannazione

AGI - Le passioni vanno dominate o non ci sarà salvezza. L'apostolo lancia il suo avvertimento ai fedeli che intendono varcare il grande portale della basilica di Sanfuori le Mura, all'Ostiense. Lo fa da quasi sette metri e mezzo di altezza, dalla sua statua di marmo nel quadriportico della chiesa (150 colonne su 70 metri di lunghezza). Il santo è sul piedistallo, col volto incorniciato dal cappuccio calato giù. La mano sinistra corre sul fianco stringendo un libro chiuso, la conoscenza. La destra, invece, impugna la spada con la punta rivolta al cielo ed è un triplice simbolo: parola di Dio, strumento di punizione e rappresentazione della volontà. I tre elementi segnano le tappe del percorso di “illuminazione” che procede dal basso verso l'alto, esattamente come mostra l'architettura del campanile: la base quadrata è la dimensione terrena, l'ottagono al centro simboleggia la purificazione e, in alto, il contatto col Cielo è espresso dal tempietto circolare.