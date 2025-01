Sport.quotidiano.net - L’analisi di Lorenzo Colombo nel dopo partita. "L’intesa con Esposito migliora a ogni match»

Potrebbe fare di più a livello di finalizzazione delle occasioni che gli capitano.quella clamorosa contro il Genoa, ne ha avute due ottime anche a Venezia, ma certo questo(nella foto durante la gara a Venezia) è tremendamente importate per l’Empoli. Da agosto ad oggi è cresciuto molto nella protezione della palla e nella capacità di legare il gioco, il sacrificio in copertura quello non è mai mancato, e sta trovando benefici anche dalla posizione con cui ormai lo impiega stabilmente D’Aversa, ossia più spostato a destra, da dove può tagliare verso il centro e liberare il suo mancino. Al Penzo non ha segnato, ma almeno l’80 per cento del gol diè merito suo. "Di solito è lui a farmi assist, oggi ci siamo invertiti (sorride ndr.) – ha dichiarato l’attaccante azzurro nel postdi Venezia –.