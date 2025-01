Ilgiorno.it - La guerra della settimana corta. Striscioni e genitori divisi. La decisione resta in sospeso

GALBIATE (Lecco)fuori da scuola, come allo stadio. Da una parte gli ultrà, dall’altra i tifosi del tempo prolungato attuale. Un duro scontro tra idegli alunni delle medie. Lettere, comunicati, comunicati e ora le dimissionipreside, sebbene ufficialmente sia andata via per motivi familiari. La dirigente è stata sostituita da una reggente, ma anche diversi professori hanno rinunciato uno dopo l’altro a incarichi di coordinamento. In palio c’è l’entrata in vigore o meno già dal prossimo anno. Una scelta sostenuta, tramite sondaggio, daidi 389 alunni, ma osteggiata da altri 113, che hanno scelto un percorso già cominciato con orari che verrebbero completamente stravolti. Nonostante il parere favorevole di 14 componenti contro 3 del consiglio d’istituto e l’esitoconsultazione tra i, almeno per ora laè stata bocciata e rimandata da tutti gli insegnanti del collegio docenti.