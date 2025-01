Ilrestodelcarlino.it - "In una mattina 5mila sigarette. Tutte contate con il ciccometro"

Alcuni di loro si sono alzati all’alba per arrivare puntuali in piazza a Ferrara. Sono partiti, pettorina e cappello di lana – l’umidità di taglia con il coltello – da Bondeno, Comacchio, Copparo, Argenta, Copparo. C’era qualcuno che arrivata anche dal Veneto. Obiettivo, tirare a lucido il listone, strade e piazze del centro. Nemico dichiarato di questi paladini dell’ambiente, le ’bionde’. O meglio quello che ne resta. Il bilancio lo tira Laura Felletti Spadazzi, referente dell’associazione Plastic Free. Non è un bel bilancio per la città. "Alla fine – dice – abbiamo raccolto 4.900 mozziconi di sigaretta, raccolti e misurati con il nostro". E’ un tubo di plastica trasparente, serve proprio per contare le cicche. Non solo. "I nostri volontari hanno riempito un bel po’ di sacchi, quattro per l’esattezza.