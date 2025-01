Terzotemponapoli.com - Il Napoli, con un tecnico sergente…E Spinazzola, Juan Jesus

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilvisto a Firenze: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Leonardoè stato la mossa a sorpresa – vincente – di Antonio Conte in Fiorentina-. L’esterno, arrivato in estate a parametro zero, ha trovato poco spazio e prima del match di sabato aveva solo 269 minuti in 11 gare di campionato. Eppure ha dimostrato aldi essere un’arma in più, grazie alla sua versatilità che gli consente di ricoprire qualsiasi ruolo sulla fascia sinistra”.: riscoperta? Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Antonio Conte, allenatore del, da Firenze oltre ai tre punti si porta a casa anche la consapevolezza di avere a disposizione un gruppo capace di vincere senza pedine fondamentali come Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano.